Ronaldo affossa il Manchester United: «Mi sento tradito, zero rispetto per Ten Hag»

Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United ha rilasciato un’intervista al veleno al The Sun: duro attacco a Ten Hag

Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United ha rilasciato un’intervista al veleno al The Sun contro la sua squadra. Le sue dichiarazioni:

MANCHESTER UNITED – «Mi sento tradito da tutti. Hanno cercato di costringermi ad andare via. Dall’allenatore fino alle persone attorno al club, tutti. Sono diventato la pecora nera della squadra».

TEN HAG – «Non ho rispetto per chi non ne ha per me».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE