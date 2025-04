Cristante: «La Lazio è entrata meglio in partita. Champions? Noi ci crediamo»

Il centrocampista della Roma ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine del derby contro la Lazio

Bryan Cristante ha analizzato il match tra Lazio e Roma in conferenza stampa.

SULLA PARTITA – Nei derby questo non succede quasi mai. La Lazio è entrata meglio in partita, soprattutto nei primi minuti, poi siamo stati bravi a reagire sul secondo tempo, prender il pareggio e sul finale provare anche a vincerla. Non si può fare sempre come si vuole. Difensivamente erano messi molto bene, erano molto chiusi, quindi non era difficile andare in verticale. Se fossimo riusciti ad andare più avanti, sarebbe stato meglio ed eravamo tutti più contenti.

RIMPIANTI – Ci sono sempre gli avversari, sono due squadre forti. Non abbiamo nulla da recriminarci. Sicuramente potevamo far meglio, in alcuni momenti della partita. Ripeto: quando trovi avversari forti che vanno forte, non è facile. Siamo stati bravi a pareggiarla, bisogna dare anche il merito agli altri ogni tanto.

SULLA CHAMPIONS – Sul finale di stagione, nelle partite importanti non deve succedere. Ma è innegabile ci possa essere un po’ di stanchezza, tante vittorie e tante prestazioni. Ma ora è il momento di mollare. Ci crediamo, sì. Siamo ancora lì, anche se è diventata un po’ più dura. Dobbiamo provarci fino alla fine, altrimenti questo pilottò sarebbe stato tutto vano.