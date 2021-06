Criscito: «Immobile e Insigne? Questa Italia è piena di “scugnizzi”»

Mimmo Criscito parla della Nazionale e dei suoi colleghi napoletani, come lui. Le parole su Immobile e Insigne

Ai microfoni di Sky Sport, Mimmo Criscito ha parlato della Nazionale e dei suoi colleghi napoletani.

«Il gruppo è fondamentale, magari l’Italia non ha grandissime individualità, ma ha un gruppo. Può arrivare a Wembley? Io dico di sì. I ragazzi giocano davvero divertendosi e questo è molto importante per arrivare alla fine. Immobile e Insigne? È piena di scugnizzi questa Nazionale, soprattutto con Lorenzo Insigne sono in contatto, è un ragazzo che se lo merita. Ha attraverso momenti difficili ma ha avuto la capacità di affrontarli da vero leader, da capitano».