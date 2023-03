Criscitiello: «Lotito non va mai a vedere le gare in trasferta della Lazio. Ecco perché». Le dichiarazioni del giornalista

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, parla così di Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Le sue dichiarazioni: La situazione della Lazio è questa: Lotito pensa al Senato, e non è al centro delle questioni tecniche della squadra. Va soltanto alle partite in casa, in trasferta non c’è mai.