Cremonese-Roma 2-1, prima vittoria storica per i lombardi in A

Cremonese-Roma, prima vittoria storica per la formazione di Ballardini che rallenta la corsa Champions della squadra di Mourinho

Termina 2-1 per la Cremonese il posticipo delle 18.30 dello Zini che non solo consente alla formazione lombarda di conquistare punti pesanti per la salvezza, ma che rallenta la corsa Champions della Roma di Mourinho. A decidere il match sono stati Tsadjout al 17′, a pareggiare il match è stato Spinazzola

Il gol che consegna la vittoria alla squadra di Ballardini è il rigore di Ciofani al 83′.