Cremonese-Lazio, i precedenti non sorridono ai biancocelesti

La Lazio affronterà la Cremonese in trasferta domenica 18 settembre alle 15: i precedenti allo Zini non sorridono ai biancocelesti

La Lazio chiuderà il proprio tour de force domenica pomeriggio sul campo della Cremonese. Dando uno sguardo ai precedenti, la trasferta si preannuncia insidiosa per gli uomini di Sarri.

Le due squadre si sono affrontate 29 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Il bilancio è di 13 vittorie per la Lazio, 7 pareggi e 8 sconfitte. Tuttavia le sfide allo Zini hanno sorriso ai biancocelesti solo 2 volte (di cui l’ultimo in B nell’82/83). Per il resto 5 pareggi e 5 sconfitte. Immobile e compagni dovranno tenere la guardia alta.