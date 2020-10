Caos Covid, il Napoli non parte, la Juve: «Noi ci presentiamo». La Lega conferma: «Si gioca»

Il Napoli non è partito per Torino, ma la Vecchia Signora palesa di voler giocare regolarmente la partita in programma domani sera.

La ASL1 di Napoli ha disposto per giocatori e staff la quarantena, impedendo di fatto la partenza per Torino. I partenopei non potranno dunque scendere in campo all’Alleanza Stadium. La Juventus tuttavia con un comunicato ufficiale ha espresso una posizione netta. «Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A». La Lega Serie A ha confermato con un comunicato in serata: «La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20:45»