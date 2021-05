Corvino: «Salernitana in Serie A? Anche merito della Lazio»

Le parole di Corvino sulla promozione della Salernitana in Serie A, avvenuta grazie al contributo di alcuni giocatori in prestito dalla Lazio

Il direttore tecnico del Lecce, Pantaleo Corvino, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della stagione dei salentini e della promozione della Salernitana in Serie A.

Queste le sue parole: «Non è vero che la Salernitana ha speso meno di noi, dietro ci sono gli esborsi economici della Lazio. Non è un club virtuoso che va al risparmio, anzi hanno speso più di noi attraverso la casa madre. Possono contare su elementi di spicco, comprati dai biancocelesti e poi girati».