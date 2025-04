Corsa scudetto, Biglia: «Resta una bella lotta tra Napoli e Inter. Conte è un campione che sa dove si trova»

Condividi via email

Corsa scudetto, l’ex centrocampista della Lazio Lucas Biglia dice la sua sulla candidata favorita a vincere il tricolore

Non solo di Lazio ma anche della corsa scudetto si è parlato presso un evento che si è tenuto a Napoli dove l’ex centrocampista biancoceleste Lucas Biglia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di una testata locale circa la corsa a due per aggiudicarsi lo scudetto da parte di Inter e del Napoli. Ecco cos’ha detto l’ex aquilotto:

«L’Inter giocherà la semifinale di Champions ed è un punto di partenza per tutte le altre società. La lotta per il campionato è bella, meglio così che una squadra che domina sulle altre. Mi sarebbe piaciuto vedere l’Atalanta più vicina, ma resta una bella lotta tra Napoli e Inter. Conte è un campione che sa dove si trova, è da tempo che sta sempre lottando per le prime posizioni».