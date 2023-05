Champions League Lazio, cosa dice il regolamento in caso di arrivo a pari punti

La Lazio, a 6 giornate dalla fine, è in piena corsa per un posto in Champions League: cosa dice il regolamento in caso di arrivo a pari punti

La Lazio, a sole 6 giornate dalla fine della Serie A, occupa il secondo posto solitario con un punto di vantaggio sulla Juventus. La lotta serrata tra più squadre impone però la necessità di prendere in considerazione l’ipotesi di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine della stagione. Ecco cosa dice il regolamento in proposito:

Punti negli scontri diretti;

Differenza reti negli scontri diretti;

Differenza reti generale;

Reti totali realizzate in generale.

Sono questi i cinque criteri presi in considerazione per determinare le varie posizioni in zona Europa in caso di arrivo a pari punti. Nel caso la parità rimanesse intatta anche dopo aver analizzato questi 5 criteri, si ricorrerebbe al sorteggio tramite monetina. Infine, nel caso in cui più di due squadre terminassero la stagione a pari punti si prenderebbe in considerazione la cosiddetta classifica avulsa dove i criteri suddetti sarebbero applicati solo agli scontri diretti delle squadre appaiate.