Corsa Champions, Delio Rossi: «La Lazio può ancora farcela»

Delio Rossi ha analizzato la corsa per un posto in Champions, soffermandosi sulle possibilità della Lazio: le sue parole

Delio Rossi, ex allenatore, tra le altre, anche della Lazio, ha analizzato questo campionato di Serie A, soffermandosi sulla corsa Champions e sulle ambizioni della Lazio.

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio: «Se per lo Scudetto sembra tutto deciso, per il quarto posto ci sono numerose squadre che possono ambire. Chi è avanti sicuramente è avvantaggiato. La Roma secondo me è fuori dalla lotta, indipendentemente dall’impegno in Europa League. Sono tante le squadre davanti e i giallorossi dovrebbero recuperare punti su tutte. L’unica squadra che con la vittoria di ieri può ancora sperare, pur senza sbagliare, è la Lazio».