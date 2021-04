Correa esorcizza il Milan: i rossoneri sono la sua vittima preferita in Italia

TMW pone l’attenzione sulla prova scintillante di Correa, che contro il Milan ha messo a segno una doppietta. I rossoneri sono la sua vittima preferita

La Lazio lo ha aspettato, i tifosi lo hanno criticato, e Correa è venuto fuori nella notta più importante, quella che Tare aveva definito esclusivamente da vincere. Il gol all’avvio del match, l’assist per la rete di Lazzari annullata per fuorigioco, poi la meravigliosa doppietta. La Lazio, soprattutto grazie al Tucu, ora è a 5 punti dal trio Juventus, Milan e Napoli, con la gara contro il Torino da recuperare.

Eppure fino a una settimana fa l’argentino non aveva ancora segnato all’Olimpico in stagione, e la sua stagione sembrava in chiaroscuro. Ora è l’uomo in più di Simone Inzaghi, quello che ha esorcizzato il diavolo. Perchè si, il fantasista ha un rapporto privilegiato con il Milan. I rossoneri infatti, sono la sua vittima preferita in Italia, con 5 gol all’attivo. Ed era stato proprio lui a decidere gli ultimi due successi contro il Milan: nel 2-1 della scorsa stagione a San Siro, e nell’1-0 in semifinale di Coppa Italia nel 2019. Ora vietato fermarsi, con un Correa così lo sprint finale può avere tutto un altro sapore.