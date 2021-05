Correa-Lazio ai saluti? Il Tucu fa impazzire le big: le ultime

Anche Correa potrebbe salutare al termine della stagione. Tante big sul giocatore argentino che potrebbe servire per far cassa

Il futuro di Joaquin Correa è in bilico. Il giocatore argentino al termine della stagione potrebbe salutare la Lazio come tanti dei suoi compagni: per lui voci dalla Premier, Bundesliga e Liga.

Come rivela la Repubblica, sul Tucu c’è soprattutto l’Everton di Carlo Ancelotti, ma non mancano interessamenti anche da altri campionati. Quella contro il Sassuolo, per l’argentino, potrebbe essere l’ultima in maglia biancoceleste.