Correa Inter, sull’ex Lazio ci sarebbe un club greco ma sul suo futuro spunta una SECONDA IPOTESI

Correa Inter, il futuro dell’ex Lazio è in bilico con l’Inter che non sembra intenzionata a tenere il giocatore dopo il rientro dal prestito

Dopo il deludente e amaro anno in prestito al Marsiglia, per Correa non sembra esserci pace visto che anche all’Inter a meno di clamorosi colpi di scena non ci sarà futuro. A riportare la notizia è TMW, spiegando che il club nerazzurro non vuole puntare sull’ex Lazio per il futuro e spuntano ben due ipotesi o l’approdo a titolo definitivo in Grecia visto l’interesse dell’Aek Atene, oppure la rescissione