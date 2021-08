Correa Inter, Fabrizio Romano: «Non è ancora una pista calda»

Correa Inter, il giornalista Sky Sport Fabrizio Romano ha commentato le voci che vorrebbero l’argentino in orbita nerazzurra

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie dell’Inter dopo la partenza di Lukaku.

Queste le sue parole: «L’Inter sta chiudendo per Dumfries dopo aver preso Dzeko. In attacco si pensa a Insigne, mentre Zapata è per caratteristiche il più simile al belga. Correa? Non ci risulta sia una pista calda, anche se il giocatore e Inzaghi si conoscono bene e sarebbe gradito al tecnico»