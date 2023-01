Corradi (Pres.Admo Regione Lazio): «Mihajlovic incoraggiava...»

Corradi, il presidente dell’Admo Regione Lazio elogia Sinisa Mihajlovic soffermandosi sulla malattia che gli è costata la vita

Ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto il presidente dell’Admo Regione Lazio Corradi il quale elogia Sinisa Mihajlovic, ecco le sue parole espresse a riguardo.

PAROLE – «Voglio dire una cosa a cui tengo particolarmente: Sinisa è stato un grande coach non solo nel calcio, ma anche nella vita perché inviava dei video a ragazzi che come lui stavano vivendo questo dramma, li incitava a combattere e suggeriva come affrontare questa terribile malattia»