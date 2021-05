Corradi: «Inzaghi si è evoluto, ha bisogno di quest’esperienza»

Inzaghi sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Bernardo Corradi, ex giocatore della Lazio, ha commentato questa nuova avventura

L’ex Lazio Bernardo Corradi ha commentato l’approdo di Inzaghi all’Inter. Ecco le sue parole a Mediaset:

«Esce dalla sua comfort zone ma in questi anni si è evoluto come uomo e come allenatore. Aveva bisogno di questo tipo di esperienza per andare ad allenare una squadra del genere. È uno degli allenatori che abbiamo in Italia».