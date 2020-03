Coronavirus, si ferma anche il Tennis: rinviato il Roland Garros

La decisione è di giocare il torneo a fine settembre dopo la rapida diffusione del virus. A rischio anche Wimbledon

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutta Europa e dure sono le disposizioni adottate di vari governi per provare a evitare la diffusione del contagio. Lo sport, naturalmente, ha subito grosse conseguenze: oggi la UEFA ha deciso di far slittare gli Europei al prossimo anno. Non solo calcio però: anche il tennis è stravolto dai vari cambiamenti legati al Covid-19. Secondo quanto riporta Ansa.it, il torneo di Roland Garros, previsto dal 24 maggio al 7 giugno, è stato rinviato e si giocherà a partire dal 20 settembre fino al 4 ottobre. La settimana scorsa era stato già annullato Indian Wells, in California ed è in forte dubbio lo svolgimento di Wimbledon che si dovrebbe giocare dal 29 giugno al 12 luglio.