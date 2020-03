Coronavirus, Premier League a porte chiuse: oggi il comunicato

Entro oggi il governo inglese dovrebbe diramare l’annuncio ufficiale per continuare il campionato senza tifosi sugli spalti

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, al punto che l’OMS ha deciso di dichiarare la Pandemia. In tutti gli Stati si sta procedendo ad adottare delle misure restrittive anche nel calcio: il Times infatti ha anticipato le decisioni che verranno prese in Inghilterra. Secondo la testata giornalistica inglese infatti le partite del massimo campionato si giocheranno a porte chiuse per evitare l’ammasso di persone negli stadi ed entro oggi dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale. E’ di ieri il rinvio di Manchester City – Arsenal, visto che alcuni componenti dei Gunners sono in isolamento per via dei contatti avuti con il presidente dell’Olympiacos, positivo al Covid-19.