Coronavirus, la situazione europea: Spagna al collasso. Morto l’ex ministro di Sarkozy

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, in particolare sull’Europa. Non solo l’Italia quindi ma soprattutto Spagna, Francia e Inghilterra che stanno affrontando con moltissime difficoltà la dura realtà del contagio.

Il paese iberico ha registrato 838 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 6528 decessi in tutto lo Stato e si contano 78797 contagi in tutto con oltre 43000 ricoveri.

In Gran Bretagna invece Boris Johnson, risultato positivo al Coronavirus, prova a sfruttare la situazione spagnola per far capire ai cittadini inglesi cosa li aspetta nei prossimi giorni: «Andrà peggio del previsto» ha precisato.

In Francia invece si registra il decesso Patrick Devedjian, ex ministro di Sarkozy, proprio a causa del virus. L’uomo, 75 anni, era presidente del Consiglio del Dipartimento Hauts-de-Seine.