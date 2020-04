Coronavirus, Conte: «Serve un programma serio per allentare le misure»

Emergenza Coronavirus, il Premier Conte ha mandato un messaggio al popolo italiano in attesa di una nuova conferenza

L’Italia si appresta ad allentare le misure di scurezza. La, ormai, nota Fase 2 sta per iniziare: il 3 maggio sarà l’ultimo giorno del lockdown serrato, ma non un vero e proprio ritorno alla normalità. Tramite il proprio profilo Facebook, il Premier Conte ha lanciato un appello ai cittadini italiani:

«L’allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato. Dobbiamo riaprire sulla base di un programma che prenda in considerazione tutti i dettagli e incroci tutti i dati. Un programma serio, scientifico. Non possiamo permetterci di tralasciare nessun particolare, perché l’allentamento porta con sé il rischio concreto di un deciso innalzamento della curva dei contagi e dobbiamo essere preparati a contenere questa risalita ai minimi livelli, in modo che il rischio del contagio risulti ‘tollerabile’ soprattutto in considerazione della recettività delle nostre strutture ospedaliere».