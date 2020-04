Coronavirus, Cecchetto da il via alla Donations League per i tifosi

Il padre del Gioca Jouer ha dato il via ad un’opera benefica con al centro i tifosi di tutta Italia per sconfiggere il Coronavirus

Il campionato di calcio è fermo a causa del Coronavirus ma i tifosi faticano a non vedere la propria squadra del cuore. Claudio Cecchetto è riuscito ad unire l’utile al dilettevole sotto il nome di Donations League: un campionato utile a sostenere il Dipartimento di Scienze Biomediche a nome della propria squadra del cuore.

Il padre del Gioca Jouer ha spiegato all’ANSA: «In Italia ci sono 25 milioni di tifosi che, a causa dello stop al campionato non possono esprimere il loro tifo negli stadi, ma l’amore per la propria squadra rimane per questo, attraverso Donation League vogliamo fare in modo che la forza di questo tifo che ci accomuna e ci coinvolge, diventi strumento di solidarietà».