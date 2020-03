Coronavirus, altro giocatore lascia l’Italia: Douglas Costa vola in Brasile

Il bianconero ha ricevuto l’ok da parte della Juventus dopo aver scoperto di essere negativo al Covid-19. Tornerà dalla sua famiglia

Dopo Higuain, Pjanic e Khedira anche Douglas Costa lascia Torino: lo juventino torna in Brasile per raggiungere la famiglia. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport infatti il bianconero ha ricevuto l’autorizzazione da parte della società per lasciare il paese dopo aver ricevuto esito negativo del tampone per il Coronavirus.

La notizia della positività di Daniele Rugani aveva portato tutto il club all’isolamento e solo nei prossimi giorni si saprà di più sul rientro dei giocatori.