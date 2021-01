Cornelius: «Non dobbiamo pensare ad altri discorsi ma solo ad allenarci e lavorare»

Andreas Cornelius ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta: queste le sue parole

«Non dobbiamo fare altro che lavorare duramente. Da questo momento si esce in questo modo ed è quello che vogliamo fare: allenarci ogni giorno al massimo e dare tutto in partita, niente di più. Non c’è una strada facile. Non dobbiamo concentrarci su altri discorsi. Noi dobbiamo pensare ad allenarci e a lavorare, tutte le altre domande vanno rivolte alla società».