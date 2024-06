Corino: «La Lazio ha perso giocatori molto importanti. I nomi che leggo oggi non mi fanno ben sperare». Le parole dell’ex giocatore

L’ex calciatore biancoceleste Luigi Corino è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento delicato che sta vivendo la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Quella di questa sera da parte dei tifosi sarà una forma di protesta per dimostrare che anche noi esistiamo. Credo sia anche giusto che si faccia una cosa del genere, è un tira e molla che dura da venti anni. Non credo che a Lotito non interessi la Lazio, anzi è il contrario, è molto importante per lui. Dal punto di vista sportivo, è chiaro che c’è il timore che la Lazio possa essere meno competitiva. Non c’è un progetto, si vive alla giornata, non c’è la prospettiva di programmare un percorso di crescita. C’è il sentore di approssimazione, è questo ciò che più preoccupa, la sensazione di decrescere. La Lazio ha perso giocatori molto importanti, di qualità assoluta. I nomi che leggo oggi non mi fanno ben sperare. L’unico che è stato accostato alla Lazio che mi piace molto è Samardzic».