Coppa Italia, verso Juventus-Lazio: dove vedere la gara in tv e streaming

Si avvicina Juventus-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: ecco dove vedere il match in tv e streaming

Dopo il pareggio contro la Fiorentina in campionato, torna la Coppa Italia che per la Lazio vuol dire sfida alla Juventus nei quarti di finale, in programma giovedì 2 febbraio alle 21.

La gara verrà trasmessa su Canale 5 in chiaro. Sarà possibile seguire il match anche in streaming sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity+.