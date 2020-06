Coppa Italia, anticipata la data delle Semifinali di ritorno

Il calcio italiano torna prima di quanto stabilito: il Governo verso l’ok a giocare la Coppa Italia direttamente il 12 giugno

Dal dubbio sulla ripartenza all’anticipo rispetto alla data fissata: in 5 giorni il calcio italiano ha finalmente conosciuto il suo destino. Inizialmente erano state stabilite come date per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, il 13 e 14 giugno ma ora pare che tutto sia di nuovo cambiato.

Data la voglia di ricominciare a giocare e le condizioni sanitarie che lo permettono, sembrerebbe che il Governo abbia accettato la proposta della Lega di anticipare tutto di un giorno, secondo quanto riportato da Sky Sport. Manca ancora l’ufficialità, ma con tutta probabilità vedremo Juventus-Milan venerdì 12 giugno e Napoli-Inter il giorno seguente.