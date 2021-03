Coppa Italia, la Lazio ricorda la semifinale vinta con la Juventus nel 2009

Il tweet della Lazio in ricordo della semifinale d’andata di Coppa Italia vinta contro la Juventus il 3 marzo 2009

Il 3 marzo non è una data come le altre per la storia della Lazio. Nello stesso giorno del 2009 infatti il club biancoceleste mette le basi per la vittoria della Coppa Italia contro la Sampdoria. Quel giorno di marzo all’Olimpico arriva la Juventus di Claudio Ranieri, per la semifinale d’andata.

La squadra allora allenata da Delio Rossi si impone per 2-1, grazie ai gol di Pandev e Rocchi dopo l’iniziale vantaggio di Marchionni per i bianconeri. Al ritorno i biancocelesti si imporranno con lo stesso risultato, accedendo alla finale contro la Sampdoria, vinta poi ai rigori.