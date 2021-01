Coppa Italia, Pereira e Muriqi verso la prima assoluta da titolari all’Olimpico

Erano stati due rinforzi importanti almeno sulla carta del mercato estivo, non hanno trovato quasi mai spazio dal primo minuto. Vedat Muriqi e Andreas Pereira sono stati il primo un investimento da oltre 20 milioni in estate e il secondo una scommessa con un potenziale riscatto superiore ai 25 milioni di euro.

Tra Covid, infortuni e gerarchie consolidate, il kosovaro non ha mai giocato dal primo minuto in stagione tra le mura amiche: partito dal 1′ a San Pietroburgo e a Torino col Toro, in casa non è mai riuscito ad ottenere la titolarità. Lo stesso dicasi per Pereira, che in stagione ha giocato titolare sempre col Torino (segnando tra l’altro la prima rete in Italia) e poi a Cesena con lo Spezia. Ad Andreas sono state concesse giusto una manciata di minuti in questa prima parte di stagione, sempre a gara in corso: soltanto due volte – salvi i due casi appena menzionati – ha superato il quarto d’ora di minutaggio.

Questa sera contro il Parma all’Olimpico i due acquisti del reparto avanzato dell’ultima sessione di calciomercato cercheranno di sfruttare al meglio l’esordio assoluto nella Capitale dal primo minuto. A patto che il Parma sia d’accordo, e che Simone Inzaghi rispetti le prove tattiche della giornata di ieri.