Coppa Italia, Patric scalpita: negli ultimi ottavi l’unica rete con la Lazio

Coppa Italia, Patric scalptia: negli ultimi ottavi l’unica rete con la Lazio

In Coppa Italia, complice l’assenza di Luiz Felipe, toccherà probabilmente a Marco Parolo giocare da terzo centrale di difesa, in una retroguardia che potrebbe essere davvero inedita. Inzaghi sceglierà nella giornata di domani, ma il giocatore di Gallarate è in ballottaggio con Patric. Lo spagnolo potrebbe essere della partita o da quinto di destra per fornire almeno per uno spezzone di gara un po’ di riposo a Lazzari – che ha giocato le ultime due gare con gli antidolorifici – o da difensore, ma sicuramente verrà impiegato dall’allenatore, che curerà di fornirgli un minutaggio adeguato anche in vista del Sassuolo: senza Luiz Felipe, lo spagnolo è l’unico difensore disponibile per il centro-destra. Patric ha trovato negli ottavi di Coppa Italia la prima e unica rete messa a segno con la maglia della Lazio. L’ex Barcellona ci era andato vicino a Kiev contro la Dinamo in Europa League e poi in Lazio-Salisburgo 4-2, ma lo scorso gennaio aveva battuto il portiere della Cremonese all’Olimpico sbloccando il match al decimo minuto.