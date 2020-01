Coppa Italia, Napoli Lazio: da oggi parte la vendita dei tagliandi: le info

Coppa Italia, da oggi parte la vendita dei biglietti per il match tra Napoli e Lazio in programma martedì 21 gennaio

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di oggi giovedì 16 gennaio, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Napoli – Lazio.