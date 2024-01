Coppa Italia, Milan-Atalanta 1-2: Gasperini in rimonta approda in semifinale

Coppa Italia, termina con una sconfitta contro l’Atalanta l’avventura del Milan nella competizione nazionale: finisce 2-1 per i bergamaschi

Dopo il derby tra Lazio-Roma di questo tardo pomeriggio, al Meazza è andato in scena un altro big match valevole per i quarti di finale ossia Milan-Atalanta terminato 1-2 in rimonta per la formazione bergamasca. Tale successo consente alla formazione di Gasperini, di approdare in semifinale e di giocarsela contro la Fiorentina.