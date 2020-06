Coppa Italia, le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Ad un giorno dalla finale, ecco le probabili formazione di Napoli-Juventus. Per i bianconeri scalpita Cuadrado. Napoli: pronto Meret

Domani 17 giugno alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Sarri deciso a scegliere Cuadrado come esterno destro del tridente mentre Gattuso deve fare a meno dello squalificato Ospina, al suo posto chance per Meret.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Gianlorenzo Di Pinto