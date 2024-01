Coppa Italia, Lazio-Roma: i numeri contro i giallorossi. Tutti i dettagli in vista del derby

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i precedenti contro i giallorossi in vista del derby di Coppa Italia, in programma domani alle ore 18.00.

I PRECEDENTI– «La Lazio si prepara ad affrontare la Roma. Una partita che vede i giallorossi in leggero vantaggio: su 20 gare di Coppa Italia infatti, i biancocelesti hanno vinto 7 volte, l`ultima per 2-0 il 1° marzo 2017. Completano il dato 2 pareggi (manca dallo 0-0 del 9 settembre 1973) e 11 successi della Roma, con il più recente che risale al 3-2 del 4 aprile 2017 (inutile ai fini della qualificazione). Sono inoltre 25 i gol realizzati dalla Lazio, contro i 30 della Roma. Nelle gare a eliminazione diretta, escludendo quindi quelle nella fase a gironi, i biancocelesti l’hanno spuntata per 4 volte, vincendo contro i giallorossi agli Ottavi di finale (1936), Quarti (1998), Semifinale (2017) e Finale (2013)».