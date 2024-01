Coppa Italia, Lazio-Roma: è febbre da derby – il dato sui tagliandi

Coppa Italia, cresce l’attesa per il derby della capitale che vale la semifinale della competizione: le ultime sui biglietti

L’obiettiv primario per la Lazio è vincere domenica a Udine e confermarsi dopo le ultime prove dei biancocelesti. Ma mercoledì in Coppa Italia si gioca il derby e la squadra di Sarri e i tifosi non vogliono assolutamente che il risultato sia negativo, e i supporter delle aquile lo dimostrano con i tagliandi.

Secondo quanto riferito da Canigiani ai canali ufficiali del club, l’Olimpico dovrebbe registrare al momento le 35mila presenze. I due settori delle tifoserie sono sold out in particolare la curva Nord, ma nei distinti risulta esserci al momento ancora posto. Per quanto riguarda la Tevere, per poter acquistare il tagliando occorrerà inserire il codice dell’abbonamento o quello di una delle due tesse