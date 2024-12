Coppa Italia Lazio Napoli, le scelte di formazione di Baroni tra turnover ed emergenza

Coppa Italia Lazio Napoli, la probabile formazione dei biancocelesti: le scelte di Marco Baroni tra turnover ed emergenza

Giovedì sera i biancocelesti scenderanno in campo all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia Lazio Napoli e Marco Baroni è alle prese con i dubbi di formazione in vista della sfida alla squadra di Conte.

In porta Provedel dovrebbe concedere spazio a Mandas. In difesa Pellegrini è l’unico sicuro del posto, mentre potrebbero partire dal primo minuti Marusic, Gigot e Patric. A centrocampo Rovella sarà in campo, visto che salterà la sfida di campionato contro i partenopei e con lui Guendouzi è favorito su Dele-Bashiru che non ha convinto contro il Parma. In attacco si va verso la conferma di Zaccagni e Castellanos, con Tchaouna al posto di Isaksen e Pedro al centro. Dia verso il recupero, ma dovrebbe partire dalla panchina.