Coppa Italia, Lazio Napoli: novità per i tifosi in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est

Coppa Italia, Lazio Napoli: tutte le informazioni in vista della sfida di Coppa. Le novità

Di seguito il comunicato della Lazio su tutte le novità in vista della sfida di Coppa Italia.

COMUNICATO– La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamento o biglietto della Curva Maestrelli e dei Distinti Sud Est che per la gara Lazio-Napoli di giovedi 5 dicembre, per motivi di ordine pubblico, non potranno accedere dai soliti varchi di viale delle Olimpiadi ma da Piazza Lauro De Bosis.