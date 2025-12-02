 Coppa Italia, Lazio Milan: tifosi biancocelesti scatenati, l’Olimpico prepara la bolgia dopo le polemiche arbitrali
Coppa Italia, Lazio Milan: tifosi biancocelesti scatenati, l’Olimpico prepara la bolgia dopo le polemiche arbitrali

8 secondi ago

Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Coppa Italia, Lazio-Milan: l’Olimpico verso le 40mila presenze, boom di biglietti dopo le polemiche di San Siro

L’ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan si annuncia infuocato. Come riportato dal Corriere della Sera, lo stadio Olimpico si prepara a diventare una bolgia: attesi circa 40.000 tifosi biancocelesti, pronti a spingere la squadra verso il passaggio del turno in una sfida che ha assunto i contorni della rivincita dopo le polemiche di San Siro. L’episodio del rigore negato a Romagnoli ha alimentato un forte senso di ingiustizia e acceso la corsa al botteghino.

La risposta della piazza è stata immediata: 7.500 biglietti venduti in poche ore, cui si aggiungono i 29.000 abbonati già inclusi nel pacchetto stagionale. Per il Milan, reduce da due turni più agevoli contro Bari e Lecce, la competizione entra ora in una fase ben più impegnativa. L’ambiente romano, carico di tensioni extra, renderà la serata particolarmente ostica per i rossoneri.

La Lazio, spinta da un pubblico indemoniato, cercherà vendetta sul campo e proverà a trasformare la rabbia sportiva in energia positiva. La prevendita è destinata a crescere ulteriormente nelle prossime ore, segno che questa sfida vale molto più di un semplice ottavo di finale: è diventata un appuntamento simbolico per l’intera tifoseria biancoceleste.

