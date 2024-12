Coppa Italia, Lazio ai quarti di finale del torneo: ecco chi potrebbero sfidare

Coppa Italia, i biancocelesti vincono contro il Napoli e si aggiudicano il passaggio ai quarti di finale: ecco il possibile avversario

Missione compiuta per la Lazio di Baroni, la quale voleva e doveva vincere per avere il pass per i quarti di Coppa Itali, c’è riuscita grazie ad un netto 3-1 contro il Napoli di Conte.

Questo risultato consente alla formazione di Baroni di aggiudicarsi appunto l’accesso al turno successivo e di attendere la prossima rivale che uscirà dalla sfida tra Inter-Udinese di giovedì prossimo. Qualora passasse la squadra di Inzaghi, la Lazio disputerà il match a Milano, in caso contrario la sfida si disputerà all’Olimpico.