Coppa Italia Inter Lazio, cosa succede in caso di pareggio? Il regolamento della competizione

Coppa Italia Inter Lazio, cosa succede in caso di pareggio al termine del novantesimo minuto? Ecco cosa dice il regolamento della competizione

Questa sera si gioca Inter Lazio, quarto di finale a gara secca di Coppa Italia. Si gioca allo Stadio di San Siro e la vincitrice affronterà il Milan in semifinale, che si svolgerà su andata e ritorno.

In caso di pareggio al termine della partita il regolamento della competizione non prevede i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore, una scelta per preservare le energie delle due squadre.