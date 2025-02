Coppa Italia, Fenucci avvisa le avversarie: «Vogliamo fare bene, culliamo il sogno di vincerla»

Coppa Italia, le parole dell’amministratore delegato del Bologna, sull’obiettivo di portare in città il trofeo

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale dei rossoblu, in particolare sulla Coppa Italia, obiettivo dei rossoblù che vede in corsa ancora la Lazio, che la settimana prossima affronterà l’Inter. Di seguito le sue parole a margine di un evento presso lo stadio Dall’Ara.

LE PAROLE – «Ranking europeo? La nostra prima preoccupazione è la partita di Parma – le sue parole – Certamente i risultati non sono stati favorevoli per la ripresa del calcio italiano, ma ci sono ancora diverse formazioni in ballo anche nelle altre competizioni. Noi siamo concentrati sulla partita di sabato a Parma. Coppa Italia? Vogliamo fare bene ma non è legato al traguardo europeo. Sarebbe bello continuare a cullare il sogno di vincere una competizione e portare il trofeo a Bologna»