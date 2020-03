Coppa Italia, Burioni: «E‘ una follia far giocare Juve-Milan a porte aperte»

Coppa Italia, Roberto Burioni non è assolutamente d’accordo con la decisione di far giocare Juventus-Milan a porte aperte

Domani sera andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus–Milan. La partita, stando alle ultime decisioni, dovrebbe svolgersi regolamente a porte aperte all’Allianz Stadium. Non potranno accedere allo stadio solo i residenti in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, e nelle province di Savona e Pesaro-Urbino.

Il famoso virologo, Roberto Burioni, si è trovato completamente in disaccordo con questa scelta, ed ha commentato così sul proprio profilo Twitter: «Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini».