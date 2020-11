Coppa Italia, al Genoa il derby della Lanterna: ecco il quadro degli ottavi di finale

I risultati della due giorni di Coppa Italia delineano il quadro degli ottavi

I risultati della due giorni di Coppa Italia delineano il quadro degli ottavi della competizione, che si disputeranno a gennaio 2021. Spicca la vittoria in rimonta del Genoa nel derby della Lanterna: 3-1 alla Samp con doppietta del solito Scamacca e passaggio del turno per gli uomini di Maran. La vincente tra Lazio e Parma sfiderà ai quarti in gara secca la vincente di Atalanta-Cagliari. Ecco le gare degli ottavi, da disputare in unica sfida.

Atalanta – Cagliari

Lazio – Parma

Napoli – Empoli

Roma – Spezia

Inter – Fiorentina

Milan – Torino

Sassuolo – Spal

Juventus – Genoa.