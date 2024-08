Inizia la Coppa Italia 2024-2025: oggi le prime partite

Inizia oggi la Coppa Italia con il primo turno di preliminari: iniziano Carrarese-Catania, questa sera tocca a Mantova-Torres

Inizia oggi la Coppa Italia 2024-2025 con i turni preliminari: a scendere in campo e dare il via alla competizione saranno Carrarese-Catania alle 18.00, mentre alle 20.30 ci sarà Mantova-Torres (possibile avversaria dei biancocelesti in una eventuale semifinale). Domani invece secondo turno di preliminari con Cesena-Padova e Juve Stabia-Avellino (possibile incrocio ai quarti).

Per la Lazio il percorso in Coppa inizierà a dicembre a partire dagli ottavi di finali, dove troverà una tra Napoli, Modena, Parma e Palermo.