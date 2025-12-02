 Coppa d’Africa, possibile slittamento delle convocazioni: la Lazio attende di capire il destino di Dia e Dele-Bashiru
30 minuti ago

Dia
Dc Roma 15/02/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Boulaye Dia

Coppa d’Africa, convocazioni rinviate? La Lazio spera di trattenere Dia e Dele-Bashiru ancora qualche gara

La Coppa d’Africa si avvicina e in casa Lazio cresce l’attesa per capire quando partiranno Dia e Dele-Bashiru, destinati alle convocazioni con Senegal e Nigeria. Resta invece più complicata la chiamata di Belahyane con il Marocco, mentre Sarri spera di poter contare sui suoi giocatori il più a lungo possibile prima della comunicazione ufficiale.

Un primo indizio arriva da quanto riportato da Il Romanista: la Fifa avrebbe dato l’ok ai club per trattenere i propri calciatori fino al 15 dicembre. Una decisione che, in ottica Roma, permetterebbe a Gasperini di avere a disposizione Ndicka ed El Aynaoui per le sfide contro Cagliari, Celtic ed Como.

Se l’indiscrezione fosse confermata, anche la Lazio potrebbe beneficiare della stessa finestra. Dia e Dele-Bashiru sarebbero così disponibili per le gare contro Bologna e Parma, oltre che per l’impegno di Coppa Italia contro il Milan. Non resta che attendere l’ufficialità per pianificare al meglio le prossime settimane.

