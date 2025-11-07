Convocazioni Albania, ecco la decisione del ct Sylvinho sul calciatore biancoceleste Hysaj: le ultimissime notizie

News
Convocazioni Albania, Sylvinho ufficializza i nomi: presente anche il terzino della Lazio Elseid Hysaj, ecco gli aggiornamenti più recenti
Il commissario tecnico dell’Albania, Sylvinho, ha ufficializzato la lista dei giocatori chiamati a rappresentare la nazionale nei prossimi impegni di novembre. La squadra affronterà due sfide importanti contro Andorra e Inghilterra, appuntamenti che serviranno a consolidare il percorso della selezione nelle qualificazioni.
Tra i convocati figura anche Elseid Hysaj, terzino della Lazio, che porterà la sua esperienza e solidità difensiva al gruppo. La sua presenza conferma il ruolo centrale che continua a ricoprire all’interno della nazionale albanese.
LA LISTA COMPLETA
Portieri: Thomas Strakosha, Mario Dajsinani, Simon Simoni
Difensori: Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Klisman Cake
Centrocampisti: Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Medon Berisha, Qazim Laçi, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Jasir Asani
Attaccanti: Armando Broja, Myrto Uzuni, Rey Manaj, Mirlind Daku, Indrit Tuci.
