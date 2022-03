Convocati Venezia per la Lazio: è emergenza portieri

Sono 23 i convocati di Zanetti per la sfida di domani con la Lazio. In casa Venezia è confermata l’emergenza portieri

Sono 23 i convocati di Zanetti per la sfida di domani con la Lazio. In casa Venezia è confermata l’emergenza portieri. Out infatti sia Romero per Lezzerini.

Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Bruno Bertinato, Roman Lazar, Niki Mäenpää.

DIFENSORI: Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Aleš Matějů, Marco Modolo, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann.

CENTROCAMPISTI: Gianluca Busio, Domen Črnigoj, Antonio Luca Fiordilino, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann.

ATTACCANTI: Thomas Henry, Luis Nani, Jean-Pierre Nsame, David Okereke, Arnór Sigurðsson.