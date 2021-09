Convocati Salernitana per l’Atalanta: Gondo subito in lista

Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Atalanta: Gondo subito in lista dopo l’ok della FIGC

La Salernitana domani è attesa alla difficilissima sfida contro l’Atalanta: i granata sono ancora a quota zero con 11 gol subiti in tre gare. La partita contro la squadra di Gasperini rappresenta un ostacolo duro ma Castori non vuole alibi.

Il tecnico della Salernitana ha diramato la lista dei convocati: subito nell’elenco Cedric Gondo dopo l’ok della FIGC al suo trasferimento, in seguito allo svincolo dalla Lazio. Ancora fuori Aya, Veseli e Capezzi. Rientra Jaroszynski in ballottaggio con Ranieri per rimpiazzare Ruggeri.