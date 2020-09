Convocati, out Vavro, Lukaku e Bastos

I primi convocati di Simone Inzaghi per Cagliari-Lazio.

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Cagliari (ore 18:00) alla Sardegna Arena di Cagliari. Manca Lukaku, out anche Vavro e Bastos come anticipato da Inzaghi in conferenza.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Armini, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Kiyine, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo;

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.