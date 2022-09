L’allenatore della Lazio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Midtjylland

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera in Europa League in terra danese contro il Midtjylland.

Assente, come ormai risaputo, Mattia Zaccagni. C’è, invece, Toma Basic dopo il problema accusato nella rifinitura.